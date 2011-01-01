The Wall 4 Ağustos’ta İTÜ Stadyumu’nda!

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Son yılların en büyük sahne gösterisi ve en göz alıcı prodüksiyonu ‘The Wall’u İstanbullu hayranlarına sunmaya hazırlanan Roger Waters, 4 Ağustos Pazar akşamı İTÜ Stadyumu’nda!

Soğuk savaş döneminin simgesi haline gelen “The Wall’, politik söyleminin yanı sıra marş haline gelen ezgisini, dünyanın en büyük prodüksiyonunun bir parçası olan muhteşem sahne ve ışık şovlarıyla geliştirerek İstanbul’u yeniden fethetmeye hazırlanıyor. Sahne haricinde kurulacak 110 metrelik duvar ile dünyanın en büyük dekoruna ve sahne çatı sistemine imza atılacak görsel şölende, ‘The Wall’ hayranları unutamayacakları bir şova şahit olacak.Dünyanın en büyük Rock grubu Pink Floyd'un başyapıtı olan “The Wall” albümü, sosyal, politik ve bireysel anlamda kitleleri etki altında bırakması açısından müzik tarihinin en önemli albümlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Albümün tüm şarkılarının, 21. yüzyıl müzik ve sahne gösterileri teknolojileri ve 140 tonluk prodüksiyon malzemesi ile resm-i geçit halinde sahnelendiği konser, 2011 yılından bu yana dünyayı geziyor. 28 ülkede, 192 kez sahneye çıkan Roger Waters ile ‘The Wall’, yaklaşık 3.5 milyon kişi tarafından izlenerek 2011-2012 yıllarının en çok hasılat yapan turnesi oldu.

