Thicke'in özrü tutmadı!

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Geçen yıl "Blurred Lines" şarkısıyla dünya listelerinde uzun süre 1 numarada yer alan Robin Thicke'in ayrıldığı eşinden özür dilemek için çıkardığı "Paula" adlı albümü yalnızca 530 kopya sattı.

Geçen yıl Blurred Lines şarkısıyla ve Miley Cyrus’la gerçekleştirdiği sahne performansıyla çok konuşulan Robin Thicke’in yeni albümü büyük hüsran yaşıyor. Ayrıldığı eşi Paula Patton’dan özür dilemek için çıkardığı “Paula” adlı albümün ilk haftasında İngiltere ’de yalnızca 530 kopya satması müzik eleştirmenlerini şaşırttı.



Guardian ’ın haberine göre, albüm satışlarının düşük olmasına gerekçe olarak “Blurred Lines” şarkısının kimi çevrelerce “tecavüzü ima eden bir şarkı” olarak algılanması gösteriliyor. Thicke konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.