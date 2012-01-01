Tiesto Parkorman'da

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Hollandalı DJ, prodüktör, gelmiş geçmiş en önemli elektronik dans müziği temsilcilerinden Tiesto, Vodafone İstanbul Calling kapsamında Parkorman'da!

Vodafone Istanbul Calling, Vodafone’nun ana sponsorluk ve Garanti Bankası’nın resmi sponsorluk desteğiyle üç aya yayılan, İstanbul’un en uzun soluklu şehir festivali olmaya devam ediyor. Sırada etkinlik 7 Haziran gecesi Parkorman'da gerçekleşecek Tiesto performansı.



Hollandalı DJ, prodüktör, gelmiş geçmiş en önemli elektronik dans müziği temsilcilerinden Tiesto, bugüne kadar toplamda 5 stüdyo ve 2 derleme albüm olmak üzere 7 albüm yayınladı. House, progressive house ve elektro dans müziklerinde kendini kanıtlayan Tiesto ayrıca kendi tarzında yarattığı müziği ile uluslararası müzik arenasında bir marka haline gelmeyi başaran ender isimler arasında yerini alıyor.



Sosyal medya dünyasında en çok tanınan ünlüler listesinde ilk sıralarda yer alan Tiesto, Facebook’ta 13 milyondan fazla fan, Twitter’da 1,5 milyon takipçi, YouTube’da 400 milyon üzeri tıklanma ile global bir fenomen haline gelmeyi başardı.



Son olarak Twitter’da canlı yayınla yaptığı konser serisi, YouTube ortaklığı ile yayınlanan “In The Booth” belgeseli ve Dünya AIDS Günü yararına "Dance, Save Lives" adında çıkardığı derleme albümü ile 2012 yılını kariyeri adına unutulmaz kıldı.

