Timberlake Soma'yı unutmadı

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İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda merakla beklenen konserini gerçekleştiren dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Soma'daki faciada hayatını kaybeden 301 madenciyi unutmadı

Timberlake, bir şarkısını Soma'da ölen madenciler için söyledi. Ünlü şarkıcı şarkısına başlarken "Herkes onlar için bir ışık yaksın" dedi. Işıkların yakıldığı anlarda ortaya çıkan görüntü başarılı şarkıcıyı duygulandırdı.



Justin Timberlake, Soma faciasından sonra Twitter 'da "Soma maden trajedisi çok üzücü. Kalbim Türkiye 'de bütün vefat edenlerle ve aileleriyle" mesajını yayınlamıştı.