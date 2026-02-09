Timothée Chalamet'nin son filmi 'Marty Supreme' A24’ün dünya çapında en çok kazanan filmi oldu

A24'ÜN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ



Filmin ulaştığı 147 milyon dolarlık toplam hasılatın 93 milyon doları Amerika Birleşik Devletleri’nden, 54 milyon doları ise uluslararası pazarlardan geldi. "Marty Supreme", geçtiğimiz aylarda 77 milyon dolarlık yerel hasılatıyla A24’ün ABD içinde en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti. Stüdyodan yapılan açıklamaya göre, yapımın henüz vizyona girmediği büyük uluslararası pazarlar bulunuyor, bu durum küresel toplamın artmaya devam edeceğine işaret ediyor.