Timothée Chalamet'nin son filmi 'Marty Supreme' A24’ün dünya çapında en çok kazanan filmi oldu
Timothée Chalamet’nin başrolünde yer aldığı Marty Supreme, 147 milyon dolarlık küresel hasılatıyla A24 tarihinin en çok kazanan filmi olmayı başardı. Dokuz dalda Oscar adaylığı bulunan yapım, stüdyonun şimdiye kadarki en yüksek bütçeli yatırımı olarak hem ticari hem de sanatsal bir zirveyi temsil ediyor.
A24 stüdyosu, başrolünde Timothée Chalamet’nin yer aldığı +18’lik spor dram-komedisi "Marty Supreme" ile tüm zamanların en yüksek küresel hasılat rekorunu kırdı. Film, dünya genelinde elde ettiği 147 milyon dolarlık gelirle, stüdyonun önceki rekor sahipleri olan Everything Everywhere All at Once (142 milyon dolar) ve Civil War (127 milyon dolar) filmlerini geride bıraktı.
A24'ÜN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ
Filmin ulaştığı 147 milyon dolarlık toplam hasılatın 93 milyon doları Amerika Birleşik Devletleri’nden, 54 milyon doları ise uluslararası pazarlardan geldi. "Marty Supreme", geçtiğimiz aylarda 77 milyon dolarlık yerel hasılatıyla A24’ün ABD içinde en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti. Stüdyodan yapılan açıklamaya göre, yapımın henüz vizyona girmediği büyük uluslararası pazarlar bulunuyor, bu durum küresel toplamın artmaya devam edeceğine işaret ediyor.
BAĞIMSIZ SİNEMA STÜDYOSUNUN BİR FİLM İÇİN YAPTIĞI EN BÜYÜK HARCAMA
Variety'nin haberine göre, A24, pazarlama giderleri hariç bu film için 70 milyon dolar üretim maliyeti üstlendi. Bu rakam, bir bağımsız sinema stüdyosu olan firmanın şimdiye kadar bir film için yaptığı en büyük harcama olarak kayıtlara geçti.
TIMOTHEE CHALEMET'NİN ALTIN KÜRE VE CRITICS CHOICE ÖDÜLLERİ
"Marty Supreme", gişe başarısının yanı sıra ödül sezonunda da adından sıkça söz ettiren bir yapım haline geldi. Timothée Chalamet’nin filmdeki performansıyla hem Altın Küre hem de Critics Choice ödüllerinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanması, sinema dünyasına başarılı bir imza attı.