Titanik Orkestrası duyulduğu sürece yaşam bir 'one-man show’dur...

En iyi Yabancı Performans Ödülü ve Umut Veren Yeni Tiyatro Grupları dalında ödülleri bulunan oyun hiçbir trenin durmadığı, unutulmuş küçük bir tren garında yaşayan dört serserinin eğlenceli öyküsünü anlatıyor. Unutulmuş ve itilmiş bu serserilerin amaçsız bir bekleyişle devam eden durağan yaşamları, bir trenden sandığın içinde düşen sihirbaz Harry ile birdenbire değişir. Boytchev’in bu hayalperest, küçük komik insanları, bu gizemli adamla birlikte kim olduklarını bulmaya, dünyayla bağlantı kurmaya çalışırlar. Varlık ve yokluk kavramlarının tartışıldığı, gerçeklik ve hayal arasındaki sınırların sorgulandığı oyun, kahkahalar arasında modern insanın trajikomik durumunu gözler önüne seriyor.

Oyun tarihleri

- 21 Mayıs Cumartesi saat 18:30'da, Moda Sahnesi – Kadıköy

- 28 Mayıs Cumartesi saat 20:00, Theater 28

- 1. Theater 28 Türk Tiyatro Festivali, Berlin - Almanya