2011 yılından beri 14 oyunla Kadıköy, Bahariye’deki kendi sahnesinde seyircisine oyunlar sunan Tiyatro Ak’la Kara, yeni sezonda beş oyun sergiliyor.

Tiyatro Ak’la Kara, yeni sezonun üçüncü oyunu “Puslu Hayatlar” ile perdelerini açıyor.

Kerem Kobanbay ve Savaş Özdural’ın kurucusu olduğu Tiyatro Ak’la Kara, 2015-2016 sezonunda üçü yeni, ikisi geçen sezondan olmak üzere toplam beş oyunla seyircisi ile buluşuyor. Kobi Brawn’ın yazdığı, Kerem Kobanbay’ın yönettiği Puslu Hayatlar, bazı zevklerin bedelinin ağır ödendiğini konu alıyor.Puslu Hayatlar, 23 Aralık tarihinde sahnelenecek.

Puslu Hayatlar…

Zehir içip ölmemek çok düşük bir ihtimal.

Ghetto mahallesinde babasız büyüyen Carl, erken yaşta kendini uyuşturucu dünyasının içinde bulur. Hem kullanıcı, hem de satıcı olarak. Onu ve fiziksel özürlü kardeşi Mik’ ı büyütmek için canını dişine takan annesi Carol ın çabaları sonuçsuz kalmıştır. Kontrolünü kaybeden Carl, iyi niyetli üvey baba adayı Jonathan ile de zıtlaşmaktadır. Uyuşturucu taciri Bandita nın kölesi haline gelir ve önce tek tek sevdiklerini kaybeder, ardından da kaçınılmaz sona doğru sürüklenir.

Yazan: Kobi Brown, Yöneten: Kerem Kobanbay, Oyuncular: Hakan Çeliker, Elif Erdal, Hakan Altuntaş, Can Esendal, Adem Türker, Gizem Yönel, Arda Meriçliler