10 sezondur 8 farklı oyunla seyirciyi selamlayan ve oyunları pek çok ödüle layık görülen Tiyatroadam; tecrübelerini oyunculuk atölyeleriyle paylaşacak.

Hem oyunların seçiminde hem de sahnelenmesinde bu kavramı önemseyen ve bu doğrultuda hareket eden Tiyatroadam, atölyelerini de “birliktelik” kavramı çerçevesinde şekillendiriyor. Tiyatroadam grubunun yanı sıra alanında profesyonelleşmiş birçok ünlü isimden oluşan eğitim kadrosu ve geniş bir ders programıyla atölyeler, yeni sezonda öğrencilerini bekliyor.



Tiyatroadam Atölye, oyunculuğun kendini tanıma yolculuğu da olduğunu, kendini tanımanın ancak özüne dönerek, zaaflarını ve güçlü yönlerini keşfetmesiyle mümkün olacağının altını çiziyor. Her insanın içinde “az” ya da “çok” oyunculuk yeteneği olduğunu çünkü herkesin çocukken oyun oynadığını hatırlatıyor. Tiyatroadam Atölye’nin amaçlarından biri tiyatronun özündeki oyun oynama halini kullanarak, katılımcının kendine, yani çocuğa, yani oyuncuya ulaşmasını sağlamak.

Sahne, metin çözümleme, diksiyon, hareket, sahne eskrimi ve sahne müziği gibi eğitimleri içeren Tiyatroadam Atölye dersleri; 4’er aylık 2 dönemden oluşan kapsamlı bir eğitim içeriyor. Atölyenin eğitmenleri arasında Tiyatroadam ekibinden Aşkın Şenol, Ayça Koyunoğlu, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu’nun yanı sıra; Murat Karasu, Ümit Aydoğdu, Hazım Körmükçü, Sarp Akkaya, Emrah Eren, Çağrı Beklen, Gizem Bilgen gibi profesyoneller de var.



Eğitimleri, hafta içi Salı-Perşembe günleri saat 19:00-22:00 arasında gerçekleştiren Tiyatroadam Atölye, hafta sonu ise Cumartesi-Pazar günleri saat 13:00-17:00 arasında eğitimlerine devam ediyor.