Tiyatronun en iyileri belli oldu

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Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen tiyatro ödüllerinin bu seneki kazananları belirlendi

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (T.E.B) tarafından 'Dünya Tiyatro Günü' kapsamında verilen geleneksel yılın tiyatro ödüllerinin bu seneki sahipleri belli oldu. 2013-2014 T.E.B 'Yılın Tiyatro Oyunu Ödülü'nü Serdar Biliş yönetimindeki yeni kurulan Tiyatro Pürtelaş yapımı 'Savaş' aldı. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği adına yapılan yazılı açıklamada, üyelerin kararında oyunun reji, oyunculuk, dekor, kostüm, ışık dallarındaki başarıdan söz edildi. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin tüm üyelerinin kapalı oyla belirledikleri geleneksel ödül oylamasında Zerrin Tekindor, Oyun Atölyesi yapımı 'Kim Korkar Hain Kurttan' başlıklı oyundaki oyunculuğuyla '2013–2014 T.E.B Yılın Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. 'Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü' ise ilk kez bu yıl perde açan Tiyatro İn yapımı 'Katil Joe'daki Joe Cooper karakteri ile Engin Hepileri ve ABD hukuk tarihinin gelmiş geçmiş en büyük savunma avukatlarından Clarence Darrow (1857-1938)'un yaşamından kesitler sunan 'Savunma'daki performansıyla Hakan Gerçek arasında paylaştırıldı. TEB Onur Ödülü'nünse, uzun tiyatro geçmişinde kazandığı başarıları, oyuncu- yönetmen- eğitmen olarak tiyatronun çeşitli alanlarında titiz, tavizsiz çalışması, yaşamının tiyatroya adamasıyla nedeniyle Haldun Dormen'e verilmesi kararlaştırıldı. Ödüller, Nisan ayının ilk on beş günü içinde daha sonra açıklanacak mekân ve tarihte düzenlenecek özel bir törenle sahiplerini bulacak. Birliğin Ankara Temsilciliği ise, oylamasını bu yıl Haziran ayı sonunda yapacak, sonuçlar Temmuz ayı başında açıklanacak ve ödüller Ekim ayında kazananlara sunulacak.