Tolga Akyıldız'dan "Özür Dilerim Çok Sevdim"

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Gazeteci-Yazar Tolga Akyıldız’ın, gerçek aşkın peşinde olan bir adamın, kadınlar, ilişkiler, ayrılık, gitmek, kalmak ve ölüm üzerine öykülerini aktardığı “Özür Dilerim Çok Sevdim” Esen Kitap etiketiyle Ocak ayında kitapçılarda!

Müzik yazıları dışında kadın dergilerinde aşk ve ilişkilere dair yazılarıyla da tanınan ve takip edilen Tolga Akyıldız’dan ilk kitap... “Özür Dilerim Çok Sevdim” hem öyküsünün hem çizimlerin derinliği ile okurları etkileyecek ve herkesin ilişkilere dair yeni sorular sormasını sağlayacak. Tolga Akyıldız’ın öykülerine genç kuşağın başarılı ressamlarından Eliff Karadayı’nın çizimleri eşlik ediyor. “Bu kitapta; çok sevmiş, sevdiğinde kalbini ardına kadar açmış, becerebildiği kadarıyla kendini sevdiği kadının yerine koymuş, bu nedenle çok yara almış ama yine de sevmekten yılmamış bir adamın hikayesini okuyacaksınız.