Bereketli topraklar Britanya’nın dünya sinemasına kazandırdığı yeni nesil oyuncuların şüphesiz en yeteneklilerinden biri Tom Hardy ya da tam adıyla Edward Thomas Hardy.

İngiliz oyuncu, Christopher Nolan’ın Inception (Başlangıç) filmiyle hatırı sayılır bir ün kazandı. O karanlık ve deli dolu bakışlarıyla Mad Max: Fury Road’un atmosferine o kadar iyi uydu ki seyirci Hardy’nin o dünyanın bir parçası olduğuna inanmakta hiç zorlanmadı ama geçen sene Inarritu’nun yönettiği The Revenant’ta (Diriliş) Leonardo DiCaprio’nun ezeli düşmanı John Fitzgerald karakteriyle gerçekten kendisinden nefret ettirmeyi başaracak kadar müthiş bir performans sergiledi ve Oscar’a aday gösterildi. Şimdilerde dizi tutkunlarının yeni gözdesi Taboo’da da oyunculuğunu hayranlıkla izlediğimiz Hardy, Mad Max’in devam filmi Mad Max: The Wasteland ve Al Capone’u canlandıracağı Fonzo filmleriyle sinemaları şenlendirmeye hazırlanıyor.

