Tomorrowland’in Yıldızları İstanbul'a geliyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Son 3 yıla damgasını vuran ‘Sensation, I Am Hardwell, Life in Color, Top 100 DJs World Tour ve Dannic & Dyro’ etkinliklerinin mimarı olan ‘One Colony’, akıllardan silinmeyecek bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

‘Top 100 DJs World Tour 2014’ etkinliği kapsamında ‘Armin van Buuren, Martin Garrix, Sunnery James & Ryan Marciano ve Ummet Ozcan’ ile muhteşem bir şova imza atan 'One Colony', bu kez de elektronik müziğin efsane isimlerini İstanbul’da ağırlayacak. Elektronik müziğin en büyük düosu ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivali Tomorrowland’in resident DJleri ‘Dimitri Vegas & Like Mike’, 'Top 100 DJs World Tour 2015' kapsamında 9 Mayıs Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta yaklaşık 17 bin müzikseverlerle buluşacak. ‘Dimitri Vegas & Like Mike’ın ilk İstanbul performanslarında ayrıca ‘Fedde Le Grand, Kura, Wolfpack, Özcan Sayın' gibi ünlü isimler de eşlik edecek.