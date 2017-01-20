Figen Şakacı’nın Pala Hayriye romanında yer alan Pişti hikayesinden tiyatroya uyarlanan “Topuklu Terlik Süt Yapar”, 19 Ocak Perşembe akşamı “perde” diyor!

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyunun kadrosunda; Yeşim Koçak, Durul Bazan, Ali İl, Füsun Kostak, İpek Türktan Kaynak ve Mert Aykul rol alıyor. Yönetmenliğini Görkem Şarkan’ın üstlendiği “Topuklu Terlik Süt Yapar”ı, Figen Şakacı kendi romanından tiyatroya uyarladı.



Oyun, 40’lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının, anne olup olmamakla, dünyaya bir türlü ayak uyduramamakla ilgili git gellerini mizahi bir dille anlatıyor.



Oyun, 20 Ocak 2017 Cuma akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 21 Ocak 2017 Cumartesi akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.





