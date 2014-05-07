Tori Amos Gold’n Voices ile tekrar İstanbul’da!

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Tori Amos, 7 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü Unrepentant Geraldines turnesi kapsamında, 22 Haziran'da İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta!

7 Mayıs 2014’te Dublin’de başlayan ve Avrupa’ya uzanarak Londra Royal Albert Hall, Berlin, Paris, Amsterdam, Moskova, Varşova gibi büyük başkentlerde hayranlarıyla buluşacak olan Tori Amos, 22 Haziran’da da performansını KüçükÇiftlik Park’ta Türk dinleyicilerine sergileyecek. Bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori - 250.00 TL

2. Kategori - 200.00 TL

3. Kategori - 160.00 TL

4. Kategori - 125.00 TL

Ayakta - 99.00 TL