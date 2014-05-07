Tori Amos, 7 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü Unrepentant Geraldines turnesi kapsamında,
22 Haziran'da İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta!
7 Mayıs 2014’te Dublin’de başlayan ve Avrupa’ya uzanarak Londra Royal
Albert Hall, Berlin, Paris, Amsterdam, Moskova, Varşova gibi büyük
başkentlerde hayranlarıyla buluşacak olan Tori Amos, 22 Haziran’da da
performansını KüçükÇiftlik Park’ta Türk dinleyicilerine sergileyecek. Bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori - 250.00 TL
2. Kategori - 200.00 TL
3. Kategori - 160.00 TL
4. Kategori - 125.00 TL
Ayakta - 99.00 TL