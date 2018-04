Tori Amos hafta sonu İstanbul'da!

Tori Amos, tam 7 yıl aradan sonra, yeni albümü Unrepentant Geraldines turnesi kapsamında, 22 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul, Küçükçiftlik Park'ta

Son yirmi yılın en başarılı ve saygı duyulan sanatçısı, söz yazarı ve müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Tori Amos 2014'ün bahar aylarında yeni albümü Unrepentant Geraldines'in piyasaya çıkacağını duyurdu.



Tori Amos'un 14. stüdyo albümü Unrepentant Geraldines, 7 Mayıs 2014'te Dublin'de başlayan ve Avrupa'ya uzanarak Londra Royal Albert Hall, Berlin, Paris, Amsterdam, Moskova, Varşova ve diğer büyük şehirleri kapsayan geniş çaplı bir dünya turnesiyle dinleyicileriyle buluşacak. Unrepentant Geraldines, bir dizi klasik etkileşimli ve yenilikçi müzikal projeyle geçirdiği son dört senenin ardından eşsiz güzellikteki modern şarkıların yaratıcısı olarak Tori Amos'un öz kimliğine geri dönüşünü temsil ediyor. Bu çalışmalarının arasında mevsimsel koleksiyon olan Midwinter Graces, klasik müzik etkisi taşıyan Night of Hunters ve kariyerinin farklı dönemlerinden şarkıların yeni kayıtlarının bir araya getirildiği Gold Dust bulunuyor. Ekim 2012'de yayınlanan Gold Dust, hayatını kaybeden DJ Peter Rauhofer'ın yeniden düzenlediği ve Şubat 2013'te Billboard Hot Club Dance Listesi'nde bir numaraya yükselen Flavor adlı single'ı içeriyor.



Tori Amos'un Kitap yazarı Samuel Adamson ile birlikte düzenlediği, bugüne kadar bir besteci olarak en iddialı projesi olan ve Şubat 2014'e kadar gösterimde olacak müzikal The Light Princess geçtiğimiz ay Londra Ulusal Tiyatrosu'nda ilk kez izleyicilerle buluştu. Kasım ayının başında İngiltere'nin prestijli Evening Standard Drama Ödülleri'nde The Light Princess En İyi Müzikal dalında aday gösterildi ve başrol oyuncusu Rosalie Craig En İyi Müzikal Performans dalında ödül kazandı. Özgün projelerin ve deneyimlerin körüklediği Unrepentant Geraldines, hem kendi kuşağının en başarılı ve etkileyici müzisyenlerinden birinin sanatsal evriminde atığı bir adım hem de Amos'un dünyaca tanınan ilham verici ve kişisel müziğine geri dönüşünü simgeliyor.



Tori Amos 12 milyonun üzerinde albüm satan, binin üzerinde konser veren ve sayısız ödül kazanan bir sanatçıdır. 20 seneyi aşkın bir süre önce, 1992'de yayınladığı ve itirafçı bir tarzla yazdığı şarkılarıyla sınırları zorladığı ilk albümü Little Earthquakes'ten bu yana, Amos sevilmeye, yeni hayranlar edinmeye, verdiği güç, şefkat ve kararlılık içeren mesajlarıyla ve elbette eşsiz müziğiyle büyülemeye devam ediyor.



Birçok alanda öncü olan Tori Amos single'ını internetten indirilmeye sunan büyük bir plak şirketine bağlı ilk sanatçıydı. Şarkıları çizgi romanlara dönüştürüldü ve kariyeri boyunca çığır açan müzik videolarına imza attı. Tori Amos aynı zamanda tanınmış bir yardımsever ve Birleşik Devletlerin en büyük cinsel istismar karşısı organizasyonu olan RAINN' in kurucu ortaklarındandır.