Travis ve Bob Dylan İstanbul'a geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sezona damgasını vuracak Pozitif Live konserleri İstanbul’un yeni canlı etkinlik merkezi Black Box Istanbul’da

Müziğin farklı renkleri ve dev isimler Haziran’da Pozitif Live ile Black Box Istanbul’da

İstanbul ve Türkiye'nin en aktif ve kapsamlı etkinlik mekanlarından biri olmaya hazırlananve canlı konser deneyimi için tasarlanan Black Box Istanbul, Pozitif Live organizasyonu ile Haziran ayında Tiesto, Travis, Bob Dylan ve Pixies gibi dev isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul’un yeni canlı etkinlik merkezi Black Box Istanbul’da gerçekleşecek olan Pozitif Live konserleri, gelmiş geçmiş en iyi DJ’lerden biri olarak gösterilen Tiesto’nun 06 Haziran’daki performansının ardından, 19 Haziran’da da İskoçya’nın en önemli gruplarından Travis ile devam edecek. Black Box Istanbul, 20 Haziran’da ise sahnesinde dev bir efsaneyi, Bob Dylan’ı ağırlayacak. Avrupa’nın en iyi akustiğe sahip konser salonlarından biri olmaya aday Black Box Istanbul’da hayranlarıyla buluşacak olan Bob Dylan’ın ardından ise Pozitif Live Haziran ayı konserleri, başka bir efsanenin ilk kez Türkiye’ye gelişi ile sona erecek. Türk hayranlarının yıllardır beklediği Pixies, 24 Haziran’da unutulmaz bir konser ile İstanbul’a merhaba diyecek.