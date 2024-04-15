Trendyol, Dünya Sanat Günü’nü bağımsız sanatçılarla kutluyor

2021 yılında başlattığı Trendyol Sanat projesi ile Trendyol, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde herkesi bağımsız sanatçıları yakından tanımaya ve eserlerini incelemeye davet ediyor.

Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü bağımsız sanatçıların yeteneklerine, yaratıcılıklarına ve eserlerine dikkat çekerek kutluyor.

GENÇ YETENEKLERE DİJİTAL ERİŞİM FIRSATI

Trendyol Sanat, dijital dünyada sanata ve genç sanatçılara alan açma misyonunu üstleniyor. Böylelikle güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Trendyol Sanat, böylelikle genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla Türkiye’nin farklı illerinde sanata ulaşmakta zorlanan sanatseverler arasında dijital köprüler kuruyor.

SANATSEVERLERİN İLGİ HARİTASI

Trendyol Sanat’a gösterilen ilgi, öngörülebileceği gibi İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor. Ancak, sanata kolay erişimin keyfini çıkaranlar bu illerle sınırlı değil. Antalya’dan Muğla’ya, Siirt’ten Giresun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverler, Trendyol Sanat’ın zengin koleksiyonundan çeşitli disiplinlerde eserler satın alarak ev ve iş yerlerini sanatsal dokunuşlarla süslüyorlar. Ocak 2024'ten bu yana Trendyol Sanat’ta en çok tercih edilen kategori dijital baskı olurken, geçtiğimiz yılın favorisi olan resim kategorisi de popülerliğini koruyarak ikinci sırayı alıyor. Fotoğraf, baskı, gravür, geleneksel Türk sanatları ve heykel gibi diğer kategoriler de sanatseverlerin ilgisini çeken disiplinler arasında yer alıyor. Toplam 18 farklı ilde yaşamlarını sürdüren genç sanatçılar, Trendyol Sanat aracılığıyla kendi bölgelerinin sınırlarını aşarak Trendyol’un geniş kullanıcı kitlesine ulaşma olanağı buluyorlar.