Trentemøller ve Wild Beasts İstanbul'a geliyor!

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100%FEST, indie ve electronic müziğin başarılı isimleri Trentemøller ve Wild Beasts ile sürprizlerine devam ediyor

Yazın ilk büyük festivali 100%FEST rock, alternative, live electronic ve indie gibi popüler müziğin farklı türlerinden dev isimlere yer verecek. Soundgarden ve Massive Attack ile adından söz ettiren 100%FEST, elektronik müziğin Danimarkalı dehası Trentemøller ve İngiliz indie rock grubu Wild Beasts ile sürprizlerine devam ediyor. Dijital olduğu kadar analog, karanlık olduğu kadar eğlenceli, keskin olduğu kadar organik sound'ları eşi benzeri görülmemiş bir şekilde harmanlayarak ortaya koyan Trentemøller, kısa sürede elektronik müziğin en önemli isimlerinden biri oldu. Trentemøller, canlı performansı ile 100%FEST kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Indie müziğin hem müzikal anlayışıyla, hem de şarkı sözleriyle Radikal bir duruşa sahip temsilcisi Wild Beasts, solist Thorpe’un sıra dışı sesi, grubun kendine özgü hipnotik gitarları ve grubun basçısı Tom Fleming’in de zaman zaman güçlü vokalleriyle biliniyor. 10 yılı aşan Indie yolculuğunu, beşinci stüdyo albümü ile taçlandıran Wild Beasts “Present Tense” ile ilk kez, İstanbul’da 100%FEST sahnesinde olacak. KüçükÇiftlik Park, yenilenen çehresiyle 100%FEST’e ev sahipliği yapıyor. Şehrin göbeğinde, tüm merkezi noktalara yürüme mesafesinde gerçekleşecek bu festival, Türkiye’deki tüm müzik severlerin de buluşma noktası olacak. Esen Entertainment organizasyonuyla 6 ve 7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek