Tuna Kiremitçi April'e geçti!

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Kırmızı Kedi ile yollarını ayıran yazar Tuna Kiremitçi April Yayıncılık ile el sıkıştı. Yeni romanı "Sonun Geldi Sevgilim" yakında yayımlanacak

Tuna Kiremitçi’nin yeni romanı "Sonun Geldi Sevgilim" April Yayıncılık'tan yayımlanacak. Yayın tarihi henüz netleşmese de kitabın yakın bir tarihte çıkacağı söyleniyor.



Kitabın konusu

" Devrim bir sabah uyandığında, ayrıldığı eşi Rosa'yı televizyonda görür. Rosa milyonlarca seyirciye Devrim'in kendisini aldattığını ve iktidarsız olduğunu anlatmaktadır. Bir iddiaya göre, toplumsal hafıza 17 ila 22 gün boyunca çalışır. Eğer bu süre içerisinde ortalıkta görünmezseniz, eski sıradan hayatınıza dönebilirsiniz. Bu kural, romanın başkahramanı Devrim için de geçerli olacak mı? Devrim paparaziler tarafından avlanmadığı eski hayatına kavuşabilecek mi? Onu bekleyen gelecekte Rosa'nın aldığı intikamı bir avantaja dönüştürebilecek mi? Rosa'nın tam zıddı bir kadın olarak Gülbahar'la flaşların gölgesinde yeni bir hayata başlayabilecek mi?"