Türk filmi tadında klip

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Aylin Aslım, albümünün ikinci video klibini "İşte Sana Bir Tango" şarkısına çekti.

Geçtiğimiz aylarda Sony Music etiketiyle yayımladığı “Zümrüdüanka” albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Türk Rock müziğinin önde gelen kadın vokallerinden Aylin Aslım albümünün ikinci video klibini “İşte Sana Bir Tango” şarkısına çekti. Aylin Aslım’ın hepimizin hayatında yer edinen Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’dan ilham alarak yazdığı “İşte Sana Bir Tango” şarkısının video klibi de şarkının ruhuna uygun olarak çekildi.