Türk hayranı çıktı

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Hollywood yıldızı Steven Seagal, dün İstanbul'da vereceği konser öncesi açıklamalarda bulundu.

Konser vermek için İstanbul ’a gelen Hollywood’un ünlü oyuncularından Steven Seagal, Türk ve Osmanlı tarihini yakından incelediğini belirterek, “Benim bir tarafım Moğol, eşimin de Türk tarafı var” şeklinde açıklama yaptı.



Blues tarzında yaptığı müzikleriyle hayran kitlesini genişleten Hollywood yıldızı Steven Seagal, dün verdiğii konser öncesi gazetecilerin karşısına geçti. Türk ve Osmanlı tarihini yakından incelediğini belirten Seagel, “Eşimin bir Türk tarafı var. Zaten Moğollar ve Türkler içi içe geçmişler benim bir tarafım Moğol. Eşimin Türk soyu var. Türk tarihini Cengizhan’dan itibaren Çin’le Cengizhan arasındaki savaş ve çekişmelerden itibaren okumaya başladım. Türk tarihini Osmanlı tarihini okudum. Türk insanı hakkında da bilgi aldım” dedi.



"ONUR DUYDUM"

Thunderbox Avrupa turnesi kapsamında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seagal, “Yeni geldik, dün gece. Burada Ramazan’ın da verdiği ruhani ortamda sakin, nefes alarak biraz İstanbul’un havasını içimize çekmek istiyoruz. Çok güzel bulduk ve bu Ramazan ortamının da güzelliğinizi yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.



Konser hakkında bilgiler de aktaran Steven Seagal, 90 dakikalık bir repertuar hazırladığını, bunun üzerinde değişiklikler yapabileceğini ifade ederek, “Konserin bir teması var. Bütün ırklar, renkler, kültürler ve fikirlerin birbirine olan saygısını, sevgisini ortaya çıkarmak istiyoruz. ‘My God’ adlı bir şarkı var. O şarkıda şiddeti ve aslında terörü eleştirmek için bir arada yaşamının nasıl olacağını göstermek için yazılmış bir şarkı. O şarkı teması bütün turu kapsıyor” şeklinde konuştu.



Basın mensuplarının dün akşam düzenlenen iftar yemeğinde neler hissettiğini sorması üzerine Seagal, onur duyduğunu söyleyerek, “Kutsal bir tecrübe Ramazan. Böyle bir ortama katılmaktan ve bir parçası olmaktan onur ve şeref duyuyorum” dedi.