10 Temmuz’a kadar Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda devam edecek olan etkinlik, 13 Temmuz akşamı ise Bodrumlu müzikseverler ile buluşacak.
Bodrum’da gerçekleşecek konserlerde Turkcell Yıldızlı Geceler’in sahnesinde ağırlayacağı ilk isim ise Pop Müziğin güçlü sesi Sertab Erener olacak.
Ağustos ayı itibariyle İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yıldız yağmurunu sürdürecek olan etkinlik, ayın sonuna kadar devam edecek.
ÇEŞME AÇIKHAVA SAHNESİ
5 TEMMUZ- AJDA PEKKAN
6 TEMMUZ-SERTAB ERENER
7 TEMMUZ-MURAT DALKILIÇ
8 TEMMUZ-FUNDA ARAR
9 TEMMUZ-MURAT BOZ
10 TEMMUZ-VOLKAN KONAK
BODRUM ANTİK TİYATRO
13 TEMMUZ-SERTAB ERENER
14 TEMMUZ VOLKAN KONAK
15 TEMMUZ MURAT BOZ
20 TEMMUZ FUNDA ARAR
21 TEMMUZ AJDA PEKKAN
22 TEMMUZ ŞEBNEM FERAH
HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU
5 AĞUSTOS- FUNDA ARAR
6 AĞUSTOS- GÖKSEL
7 AĞUSTOS-BUIKA
9 AĞUSTOS- HANDE YENER
10 AĞUSTOS-SİBEL CAN
11 AĞUSTOS- BERKAY
12 AĞUSTOS- MURAT DALKILIÇ
13 AĞUSTOS-MUSTAFA CECELİ
16 AĞUSTOS-SERTAB ERENER
18 AĞUSTOS-BENGÜ
19 AĞUSTOS-FERHAT GÖÇER
21 AĞUSTOS-VOLKAN KONAK
23 AĞUSTOS-AJDA PEKKAN
25 AĞUSTOS-MURAT BOZ