Turkcell Yıldızlı Geceler, 5 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda “Süperstar” Ajda Pekkan ile başlıyor.

10 Temmuz’a kadar Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda devam edecek olan etkinlik, 13 Temmuz akşamı ise Bodrumlu müzikseverler ile buluşacak.



Bodrum’da gerçekleşecek konserlerde Turkcell Yıldızlı Geceler’in sahnesinde ağırlayacağı ilk isim ise Pop Müziğin güçlü sesi Sertab Erener olacak.



Ağustos ayı itibariyle İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yıldız yağmurunu sürdürecek olan etkinlik, ayın sonuna kadar devam edecek.

ÇEŞME AÇIKHAVA SAHNESİ

5 TEMMUZ- AJDA PEKKAN

6 TEMMUZ-SERTAB ERENER

7 TEMMUZ-MURAT DALKILIÇ

8 TEMMUZ-FUNDA ARAR

9 TEMMUZ-MURAT BOZ

10 TEMMUZ-VOLKAN KONAK



BODRUM ANTİK TİYATRO

13 TEMMUZ-SERTAB ERENER

14 TEMMUZ VOLKAN KONAK

15 TEMMUZ MURAT BOZ

20 TEMMUZ FUNDA ARAR

21 TEMMUZ AJDA PEKKAN

22 TEMMUZ ŞEBNEM FERAH



HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA TİYATROSU

5 AĞUSTOS- FUNDA ARAR

6 AĞUSTOS- GÖKSEL

7 AĞUSTOS-BUIKA

9 AĞUSTOS- HANDE YENER

10 AĞUSTOS-SİBEL CAN

11 AĞUSTOS- BERKAY

12 AĞUSTOS- MURAT DALKILIÇ

13 AĞUSTOS-MUSTAFA CECELİ

16 AĞUSTOS-SERTAB ERENER

18 AĞUSTOS-BENGÜ

19 AĞUSTOS-FERHAT GÖÇER

21 AĞUSTOS-VOLKAN KONAK

23 AĞUSTOS-AJDA PEKKAN

25 AĞUSTOS-MURAT BOZ

