Karşılaşmalar/Contemporary

Turkish Art

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bağımsız Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Karşılaşmalar/Contemporary Turkish Art sergisi 21 Ekim tarihine kadar Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor. Yaşayan ve eserleriyle dikkat çeken 19 çağdaş Türk sanatçının yer aldığı Karşılaşmalar, resmin dışında üç boyutlu düzenlemeleriyle de izleyicilere farklı bir sanat deneyimi yaşatmayı hedefliyor.



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