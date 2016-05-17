Türkiye’nin ilk merak müzesi ‘Sauca Collection' sergisi İstanbul’da açıldı.

Türkiye’nin ilk merak müzesi ‘Sauca Collection' sergisi Nişantaşı’ndaki galerisinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, Merve Ürkmez Sızanlı’nın mozaik kültürlerin doğasındaki içsel bütünlüğü ve insanın doğa ile arasındaki bağı ‘Sauca Collection’ çatısı altında topladığı koleksiyonlarını içeriyor.

17 Mayıs 2016’da açılan sergi Stéphane Delaprée ve Made Wianta gibi Uzakdoğu’nun önde gelen ressam ve zanaatkârlarının eserlerinden oluşuyor. Bali, Legong Dansı, Fısıldayan Ada Timor ve Modern Ruh adı altında derlenen eserler uzak kültürleri yakınlaştırıyor. ‘Görünmeyene bakmak’ fikriyle yola çıkan bu koleksiyon, seçkisiyle izleyicileri eser, obje ve tablolardaki doğu coğrafyasındaki serüvene davet ediyor.

Objelerin barındırdığı kültürlerin yaşanmışlıkları ve görünmeyen hikâyelerin büyüsüne kapılan Merve Ürkmez Sızanlı, bu diyaloğu Sanskrit dilinde masumiyet anlamına gelen Sauca’yla bütünleştirerek ‘Merak Müzesi’ teması altında sunuyor.



