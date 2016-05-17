Türkiye’nin ilk merak
müzesi ‘Sauca Collection' sergisi Nişantaşı’ndaki galerisinde sanatseverlerle
buluştu. Sergi, Merve Ürkmez Sızanlı’nın mozaik kültürlerin doğasındaki içsel
bütünlüğü ve insanın doğa ile arasındaki bağı ‘Sauca Collection’ çatısı altında
topladığı koleksiyonlarını içeriyor.
17 Mayıs 2016’da açılan sergi Stéphane Delaprée ve Made Wianta gibi Uzakdoğu’nun önde gelen ressam ve zanaatkârlarının eserlerinden oluşuyor. Bali, Legong Dansı, Fısıldayan Ada Timor ve Modern Ruh adı altında derlenen eserler uzak kültürleri yakınlaştırıyor. ‘Görünmeyene bakmak’ fikriyle yola çıkan bu koleksiyon, seçkisiyle izleyicileri eser, obje ve tablolardaki doğu coğrafyasındaki serüvene davet ediyor.
Objelerin barındırdığı
kültürlerin yaşanmışlıkları ve görünmeyen hikâyelerin büyüsüne kapılan Merve
Ürkmez Sızanlı, bu diyaloğu Sanskrit dilinde masumiyet anlamına gelen Sauca’yla
bütünleştirerek ‘Merak
Müzesi’ teması altında sunuyor.