Edebiyatın aykırı ismi Marquis de Sade’ın hayatını anlatan 'Tüy Kalemler', Erdal Beşikçioğlu'nun performansı ile İstanbullu tiyatroseverlerle buluşuyor.

4 Kasım Cuma günü UNIQ İstanbul’un yeni sahnesi UNIQ Hall’de prömiyer yapan ve dakikalarca ayakta alkışlanan “Tüy Kalemler - Quills”, 12 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Cuma gecesi 20:30’da UNIQ Hall’de tiyatroseverleri bekliyor.

Doug Wright’ın yazıp Erdal Beşikçioğlu’nun rejisi ve başrolü ile sahneye konulan, kareografisini Binnaz Dorkip’in, müzik direktörlüğünü ise Cem Deliormanlı’nın üstlendiği oyun, İstanbul Tatbikat Sahnesi’nin en iddialı oyunlarından biri.

Edebiyatın en aykırı isimlerinden kabul edilen doğanın, ahlak kurallarının ve Sadizm’in kurucusu Marquis de Sade’ın hayatının Charenton Akıl Hastanesi’nde geçirdiği son dönemini sahneye taşıyan ve sezon boyu UNIQ Hall’de sahnelenecek olan “Tüy Kalemler -Quills”, 12 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Cumartesi gecesi sanatseverleri bekliyor.

Yazan: Doug Wright

Yönetmen: Erdal Beşikçioğlu

Koreograf: Binnaz Dorkip

Müzik: Onur Yüce - Cem Deliormanlı

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Gökhan Soylu, Saygın Soysal, Melisa Şenolsun, Işık Erdoğan, Diren Yurtseven, Onur Eroluş, Buğra Orhan, Beril Öztarakçı, Sena Kelahmet, Metehan Aktaş, Ceren Aydın

*Biletler Biletix.com’da.