Üç

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Stephen King’in ‘Yüksek gerilimli, bomba gibi bir eser!’ dediği ‘Üç’te, dünyanın farklı bölgelerinde bir saat içinde dört farklı uçak kazası meydana gelir.

Üç / Sarah Lotz / Altın Kitaplar

Kaza raporlarında pilotlar suçlansa da uçaklardaki yolcuların onlarcasının bıraktıkları mesajlarda parlak ışıklardan söz edilmektedir. Üç enkazdan sadece üç çocuk kurtulur ve çocuklardaki garip davranışlar da spekülasyonlara neden olur. Belki de tüm bunlar bir komplo teorisinin var olduğunun kanıtıdır. Bu arada dördüncü enkazdan ise kurtulan yoktur ama bir çocuk kayıptır.