Müzik dünyasının ünlü isimleri bu kez, Eflatun Türküler projesinde bir araya geldiler.

Halk Müziği’nin unutulmayan ezgilerini gün yüzüne çıkarmak ve müzik severler ile buluşturmak için hazırlanan projede Pop sanatçıları, Türk Sanat ve Halk müziği sanatçıları eserlere yorumları ile renk kattılar. Başta Sezen Aksu olmak üzere, Özcan Deniz, Zara, Musa Eroğlu, Zeynep Casalini, Suzan Kardeş, Yeşim Salkım, Fuat Saka, Recep Aktuğ, Sevcan Orhan, Fatoş Kumru ve Grup İmera’nında aralarında yer aldığı çok sayıda yorumcu 30 eseri gün yüzüne çıkardı.Yapımcılığını Eflatun Müzik Medeni Uçar’ın üstlendiği “Eflatun Türküler” günümüz gençlerine türküleri sevdirmek için 5 değişik stüdyoda, yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile hazırlandı.

