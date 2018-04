Ünlü müzikaller Zorlu PSM'de

Zorlu Center PSM, ünlü müzikallere ev sahipliği yapacak.

Broadway ve Hollywood'un ünlü müzikalleri, yeni sezonda Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) izleyici ile buluşacak.



PSM Genel Müdürü Ray Cullom, düzenlenen basın toplantısında, bu sezon, "Beauty and the Beast" ve "The Phantom of the Opera" müzikallerinin yanı sıra "X-Men" ve "Les Miserables" filmleriyle tanınan Hugh Jackman'ın şarkıcı kimliğiyle sahne alacağını belirtti.



Dünya starlarını Zorlu Center'da ağırlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Cullom, İstanbul'da Broadway gösterileri ve klasik müzik konserlerinin en iyi sahnelenebileceği yerin, akustik ve teknik imkanlar dolayısıyla Zorlu Center PSM olduğunu söyledi.



Cullom, 20. yıl özel turnesi kapsamında ilk kez Türkiye'ye gelecek "Beauty and the Beast" müzikalinin 8 Ekim'de izleyici karşısına çıkacağını açıkladı. Broadway'de en uzun süre gösterimde kalan oyuna Türk izleyicinin yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Ray Cullom, yalnızca dün, binden fazla biletin satıldığını ve müzikalin 26 Ekim'e kadar sahneleneceğini aktardı.



Zorlu Center'ın bu sezon yapımcı koltuğuna da oturarak, kadın-erkek ilişkilerini eğlenceli bir dille anlatan "Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş" isimli müzikal oyunu sahneye taşıyacağını kaydeden Cullom, 24 Ekim'de galası gerçekleştirilecek müzikalin, yıl boyunca Türk izleyici ile buluşacağını kaydetti.



Ray Cullom, dünyaca ünlü film yıldızı Hugh Jackman'ın da 17-20 Mart 2015'te PSM'de sahne alacağını ifade ederek, "Hugh Jackman, Türkiye'de 'An Evening with Hugh Jackman' gösterisini sergileyecek. Tony ödülü sahibi Jackman, ilk kez farklı bir ülkede sahne alıyor. Yalnızca 4 gün sahneye çıkacak Jackman'ın orkestra ve dansçılar eşliğindeki performansının mutlaka görülmesi gerekiyor" diye konuştu.



Zorlu Center PSM'de yeni sezon etkinlikleri

Ünlü müzikallerin bestecisi Andrew Lloyd Webber'in ölümsüzleşmiş eserlerinden "The Phantom of the Opera", İstanbul'da ilk kez 8 Nisan 2015'te sahnelenecek. Müzikal, 25 yılda, 40 ülke ve 110 şehirde 65 bin kez sahnelenerek, bugüne kadar 80 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği büyülü bir hikayeyi anlatan oyun, 26 Nisan'a kadar sahnelenecek.



Sanatçı Gerard Depardieu ve aktrist Anouk Amiee'nin aynı sahneyi paylaştığı "Love Letters", 8 Ocak 2015'te izleyiciyle buluşacak. Pulitzer Tiyatro Ödülleri'nde finale çıkan ve 30'dan fazla dile çevrilen Albert Ramsdell Gurney'in oyunu, sevginin güçlü bağlantısını, komik ve aynı zamanda duygusal bir şekilde anlatıyor.



Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın, özel olarak ürettiği eseri "İlk Ev" ekimden itibaren yıl boyunca Zorlu'da sergilenecek. Eser, 12 ay boyunca PSM Meydan Fuaye Yan Kanat'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Azam Ali ve Zara eşliğinde sahne alacak Mercan Dede 1 Kasım'da, ilk albümü "Girizgah"ın lansman konseriyle Alaturka Records 22 Kasım'da, farklı müzik deneyimlerini tek bir fikir altında toplayan "Korhan Futacı ve Kara Orkestra" ile ilk konserini verecek olan Sezen Aksu 29 Kasım'da, piyanist Fazıl Say 20 Aralık'ta, 50. sanat yılını sanatçılar ile kutlayacak Ali Kocatepe 25 Aralık'ta sanatseverlerin karşısında olacak.



Notre Dame de Paris'in yıldızları 27 Kasım'da Musical Hits isimli konserde, Karsu ise 7 Mart 2015'te izleyici ile buluşacak.



(AA)