KİMSED tarafından 16-18 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenecek ve geliri kimsesiz çocukların bilim ve sanat eğitiminde kullanılacak konserlerde Gülşen, Serdar Ortaç ve Yalın sahne alacak.

Kimsesiz Çocuklara Sevgi ve Eğitim Derneği'nden (KİMSED) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından, geliri kimsesiz çocukların bilim ve sanat eğitimlerinde kullanılmak üzere 16, 17 ve 18 Haziran'da "Müziğin Sesi Kimsesiz Çocuklar İçin Yükseliyor" etkinliği gerçekleştirilecek.Etkinlik kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 16 Haziran'da Gülşen, 17 Haziran'da Serdar Ortaç, 18 Haziran'da da Yalın sevenleriyle buluşacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen KİMSED Başkanı Asiye Kefeli, sahip olunan genç nüfusu oluşturan çocukların çağın gereklerine uygun modelde eğitim almalarını ve eğitim sürecinde gerekli teknolojik donanımı temin edip merak duygusunu geliştirerek düşünen ve araştıran bireyler olmalarını sağlamanın önemine değindi.Kefeli, "Zira bir ülkenin kaderi, dış etkenlerden ziyade onun dün çocuk ve bugün yetişkin olan halkının bilinç, beceri, ahlak ve eğitim düzeyine bağlıdır. Bu nedenle eğitim ve öğretim bütün ülkelerin her zaman öncelikli konularından biri olmuştur" ifadelerini kullandı.Bilgi aktarımında uygulamalı bilimsel aktiviteler ve eylemlerin, artık geleneksel okuma ve akılda tutma yöntemlerinin yerine geçtiğini aktaran Kefeli, şöyle devam etti:"Doğuştan bilim adamı olan çocukların mesleği oyunculuktur. Oyun merakla başlar, sorgulamayla devam eder. Bilim atölyeleri çocuklara bilimsel oyun fırsatı sunup, içlerindeki merak duygusunu ateşleyerek çocukları araştırma ve sorgulamaya yönlendirip, sağlıklı bilgi birikimi oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için biz yetişkinlerin yönlendirmesi ve desteği önem taşımaktadır. Çocukları ve gençleri bir yandan bilim insanı olacak şekilde ve/veya bilimsel düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmekte bizlerebüyük görevler düşmektedir. Bu nedenle KİMSED olarak, çocukların yaşadıkları çevrenin dışında da gelişen olayları algılamaları ve anlamlandırmaları, kendilerinin ve dolayısıyla yaşadıkları toplumun geleceğini doğru biçimde şekillendirmeleri, bilimi tanımaları ve sevmeleri gerektiği bilincine ulaşmaları adına bilim atölyelerini çocuk yuvalarında kurmayı hedefliyoruz."Kefeli, çocukların tam donanımlı eğitim alıp, mesleklere sahip olmaları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile protokol kapsamında "Bilim ve Sanat Atölyeleri" oluşturup devamını sağlayacaklarını bildirdi.Bu çerçevede 16-18 Haziran'da "Müziğin Sesi Kimsesiz Çocuklar İçin Yükseliyor" ismiyle organizasyon gerçekleştirecekleri kaydeden Kefeli, herkesin konserlere katılarak kimsesiz çocuklara destek olabileceğini aktardı.