Juniper isimli grubuyla
müzik kariyerine adım atan Rice, şairane şarkı sözleri ve duru sesini öne
çıkardığı solo kariyerine ise 2002 tarihli ilk albümü O’yla başladı. Birer
sesli kitap niteliğindeki The Blower’s Daughter, Volcano ve Cannonball gibi
şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Damien Rice, dünyanın en önemli
müzik festivallerinde sahne aldı. Birçok film ve dizinin soundtrack’inde yer
alan Damien Rice şarkıları, bulundukları sahneleri izleyenler için
ölümsüzleştirmeyi başardı.
İlk solo albümü “O” dan 4
yıl sonra, Damien Rice’ın 2006 yılında yayınladığı ikinci albümü “9”, ilk
albümün başarısını devam ettirdi. Folk temelli birbirinden etkileyici
şarkıların yer aldığı 9’un ardından 8 yıl boyunca sessizliğini koruyan
İrlandalı sanatçı, 2014’te yılın en iyi albümlerinden biri olarak tanımlanan
“My Favourite Faded Fantasy” ile geri döndü. Defalarca Grammy kazanmış, ünlü
yapımcı Rick Rubin’in prodüktörlüğünü üstlendiği bu geri dönüş albümünde,
Damien Rice, müzikseverlere “My Favourite Faded Fantasy”, “I Don't Want To
Change You” ve “The Greatest Bastard” gibi kendine özgü, unutulmaz şarkıları
armağan etti.
Solo kariyerinin yanı sıra
birçok önemli işbirliğine de imza atan Damien Rice’ın, Fransız sanatçı Melanie
Laurent’ın ilk albümü “En t’attendant”daki beş şarkıda imzası bulunuyor.
Birçok insanın hayatının bir döneminde mutlaka soundtrack listesinde yer alan, dinleyicileri için büyük anlamlar ifade eden şarkıların sahibi Damien Rice, 29 Temmuz Cuma akşamı unutulmaz bir konser deneyimi için Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde olacak. Bu büyülü gece, ünlü İzlandalı grup Múm’un kurucu eski üyesi ve ünlü vokalist-çellist Gyða Valtýsdóttir’in performansı ile başlayacak.
Bugüne kadar Colin Stetson,
Belle and Sebastian, Snow Patrol, Dustin O'Halloran ve The Album Leaf gibi
önemli isimlerle beraber çalışan, birçok albüm ve şarkının arka planında sesi
ve çellosu ile fark yaratan Valtýsdóttir, Damien Rice’a son albümünün
kayıtlarında, turne ve konserlerinde de eşlik etti.
Tarih: 29 Temmuz, Cuma
Saat: 21:00
*Bilet Fiyatı: 1.kategori 160,00TL, 2.kategori 140,00 TL, 3.kategori 110,00 TL, 4.kategori 85,00 TL, 5.kategori 75,00 TL
Mekan: Zorlu PSM, Ana Tiyatro