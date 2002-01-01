İrlandalı sanatçı Damien Rice, sevilen şarkılarıyla 29 Temmuz’da Zorlu PSM'de...

Juniper isimli grubuyla müzik kariyerine adım atan Rice, şairane şarkı sözleri ve duru sesini öne çıkardığı solo kariyerine ise 2002 tarihli ilk albümü O’yla başladı. Birer sesli kitap niteliğindeki The Blower’s Daughter, Volcano ve Cannonball gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Damien Rice, dünyanın en önemli müzik festivallerinde sahne aldı. Birçok film ve dizinin soundtrack’inde yer alan Damien Rice şarkıları, bulundukları sahneleri izleyenler için ölümsüzleştirmeyi başardı.



İlk solo albümü “O” dan 4 yıl sonra, Damien Rice’ın 2006 yılında yayınladığı ikinci albümü “9”, ilk albümün başarısını devam ettirdi. Folk temelli birbirinden etkileyici şarkıların yer aldığı 9’un ardından 8 yıl boyunca sessizliğini koruyan İrlandalı sanatçı, 2014’te yılın en iyi albümlerinden biri olarak tanımlanan “My Favourite Faded Fantasy” ile geri döndü. Defalarca Grammy kazanmış, ünlü yapımcı Rick Rubin’in prodüktörlüğünü üstlendiği bu geri dönüş albümünde, Damien Rice, müzikseverlere “My Favourite Faded Fantasy”, “I Don't Want To Change You” ve “The Greatest Bastard” gibi kendine özgü, unutulmaz şarkıları armağan etti.



Solo kariyerinin yanı sıra birçok önemli işbirliğine de imza atan Damien Rice’ın, Fransız sanatçı Melanie Laurent’ın ilk albümü “En t’attendant”daki beş şarkıda imzası bulunuyor.



Birçok insanın hayatının bir döneminde mutlaka soundtrack listesinde yer alan, dinleyicileri için büyük anlamlar ifade eden şarkıların sahibi Damien Rice, 29 Temmuz Cuma akşamı unutulmaz bir konser deneyimi için Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde olacak. Bu büyülü gece, ünlü İzlandalı grup Múm’un kurucu eski üyesi ve ünlü vokalist-çellist Gyða Valtýsdóttir’in performansı ile başlayacak.

Bugüne kadar Colin Stetson, Belle and Sebastian, Snow Patrol, Dustin O'Halloran ve The Album Leaf gibi önemli isimlerle beraber çalışan, birçok albüm ve şarkının arka planında sesi ve çellosu ile fark yaratan Valtýsdóttir, Damien Rice’a son albümünün kayıtlarında, turne ve konserlerinde de eşlik etti.



Tarih: 29 Temmuz, Cuma

Saat: 21:00

*Bilet Fiyatı: 1.kategori 160,00TL, 2.kategori 140,00 TL, 3.kategori 110,00 TL, 4.kategori 85,00 TL, 5.kategori 75,00 TL

Mekan: Zorlu PSM, Ana Tiyatro