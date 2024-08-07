Ünye’ye vefa borcu: Aşkın Dünkü Çocukları’na ana sponsor oldu

Başrollerini Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı Aşkın Dünkü Çocukları adlı filmin çekimlerine Ordu Ünye’de başlandı. Trajikomik bir aşk hikayesini anlatan filmin yapımcılığını A. Selim Tuncer, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan üstlendi. Filmin yönetmeni ise Levent Onan. Karadeniz’in eşsiz öneme sahip noktalarından biri olan Ünye’de çekilen filmin ana sponsoru ise Bambi Yatak oldu. Sponsorluğun hikayesi ise ilginç.

MANYETİK SİYAH KUM SPONSORLUK GETİRDİ

Bambi Yatak’ın Marka Müdürü Cem Baş’ın belirttiğine göre, Magnasand Therapy adlı yatağında kullanılan manyetik siyah kum, Ordu Ünye’den temin ediliyor. Cem Baş, ““Yaşam döngüsünü sürdürebilmesi için sponsorlukların büyük bir öneme sahip olduğu Türk sinemasına destek olmanın onurunu yaşıyoruz. Filmin hikayesinin Ünye’de geçmesi de sponsorluğumuzda önemli bir etken oldu” dedi.

Aşkın Dünkü Çocukları filminin oyuncuları arasında ayrıca Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Mustafa Kırantepe, Mustafa Şimşek, Goncagül Sunar, Özlem Tokaslan, Meral Çetinkaya, Bilge Şen, Yonca Şahinbaş, Elif İskender, Burak Can, Nehir Gökdemir, Muharrem Yurtseven, Elif Çakman, Alma Terzic, Ömer Toprak Yılmaz gibi değerli oyuncuların yanı sıra hikayenin gerçek karakterleri ve yerel oyuncular da yer alıyor.