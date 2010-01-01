Usta oyuncu Demet Tuncer, müzikal bir gösteri ile sahnelerde...

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Ödüllü oyuncu ve yorumcu Demet Tuncer, "Kaytan Dudak" adlı müzikal stand-up gösterisiyle Garajistanbul sahnesinde...

Demet Tuncer, gösterisindeki hikayelerinde yer yer ağlatırken çokça güldürecek. Demet Tuncer’in stand-up tadındaki bu konseri, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Poptan saza, türküden caza olan geniş repertuarıyla 17 Ocak’ta garajistanbul sahnesi’nde olacak sanatçı, Atv'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almış, 2010 yapımı sinema filmi Yahşi Batı'da ise ingiliz bir kadını canlandırmıştı.