Yeni bilinç öğretisi alanında yaptığı danışmanlık çalışmaları ile tanınan Esra Ö. Erdoğan, ilk kitabı “Uyan Aç Kalbini”yi, Pera Palace Jumeriah Hotel’de düzenlenen bir davetle tanıttı.

Esra Ö. Erdoğan, yeni bilinç öğretisiyle yazdığı ilk kitabı “Uyan, Aç Kalbini” için Inhouse İletişim’in organizasyonuyla Pera Palas Jumeriah Otel’de çok özel bir davet gerçekleştirdi. Cemiyet ve magazin hayatının renkli isimlerinin katıldığı davette Esra Ö. Erdoğan, kitabında kaleme aldığı kopya insan olmaktan kurtulmanın, kendi özümüze dönebilmenin, DNA düzeyinde iyileşme ve yenilenmenin metotlarını aktardı.

Davetliler için kitabını imzalayan Esra Ö. Erdoğan, tanıtım sırasında tüm katılımcılar için bir workshop da düzenleyerek şifalanma yolculuğunda herkese çok özel bir deneyim de yaşattı.