Uykusuzlar'dan ilk albüm: ''Hatun Arıza Çıkardı''

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uykusuzlar’ın ilk albümü “Hatun Arıza Çıkardı” Mayıs ayının ilk haftası dijital olarak ve CD formatında çıktı

Uykusuzlar’ın ilk albümü “Hatun Arıza Çıkardı” Mayıs ayının ilk haftası dijital olarak ve CD formatında çıktı. 12 şarkıdan oluşan albüm, çıkış şarkısı ile dikkat çekici. 9/8’lik Balkan Rock neşesi ve mizah dolu sözleri ile “Hatun Arıza Çıkardı” dillere dolanmaya aday bir şarkı. Şarkının videosu da şarkı kadar ilginç. Uykusuzlar ve Hatunlardan oluşan iki takımın futbol sahasındaki kapışmasının anlatıldığı videoda yönetmenliği aynı zamanda grubun şarkı yazarı olan Nazif Tunç Demirağ yapıyor.



Albümde bulunan diğer şarkılar arasında da mizah, eleştiri ve yer yer aşk var. “Nereye Kadar”, “Sen, Ben ve DVD”, “Ararsın” ve “Düşmüş Melek” isimli şarkılar da dikkate değerler. Özellikle şehirli insanın günlük hayatını konu alan şarkılarda herkes kendinden bir şeyler bulabilir. Müzikal olarak Moğollar, Barış Manço, Fikret Kızılok ve MFÖ çizgisinde yürüdükleri söylenebilir.



Grup elemanları uzun yıllardır birlikte çalıyorlar. Gitar ve vokallerde Nazif Tunç Demirağ (Müzik Öğretmeni) ve Argın Aytaç (İnşaat Mühendisi), davullarda Gökhan Akgün (Donanım Uzmanı) ve bas gitarda gruba en son dahil olan Serkan Aksak(ERP Yönetimi) var. 3 Adım Müzik etiketiyle piyasaya çıkan albümün kayıt ve miksleri Nazif Tunç Demirağ tarafından yapıldı. Mastering ise Aylin Aslım ve Teoman gibi isimlerle çalışmış olan Tanju Eren tarafından gerçekleştirildi. Albümün görselleri Sümer Çalbaş tarafından çekildi.