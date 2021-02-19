Tekstil fabrikasından uzaya... Karşınızda Valentina Tereshkova

Uzayın sırlarını arayan insanoğlu bir kez daha Mars'ta... Perseverance 7 aylık yolculuğun ardından eskiden bir göl olduğu düşünülen Jezero adlı kratere indi, hemen ardından ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı... Araç kızıl gezegende geçmiş yaşam izlerini araştıracak, dünyaya dönüşünde de kaya parçaları getirecek.

Gündemimiz uzay yolculuğu... Peki, uzaya giden ilk kadın kimdi? Karşınızda Valentina Tereshkova (6 Mart 1937/Moskova)

Tekstil fabrikasında çalışan bir kadın, yıldızlara nasıl ulaştı? Valentina Tereshkova, günün birinde tüm dünya tarafından tanınacağını ve yaptıklarıyla çığır açan biri olacağını bilmiyordu. Popular Science Türkiye son videosunda Valentina Tereshkova'ya anıyor...

Birlikte bakalım...

Valentina Tereshkova'nın detaylı öyküsü için Atlas Dergisi'nin Valentina Tereşkova yazısına da bakabilirsiniz...