Fransız oyuncu, senarist ve oyun yazarı Yasmina Reza’nın kaleme aldığı Tony ödüllü oyun “Vahşet Tanrısı”; 27 Kasım Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde.

Kronik Kolektif tarafından sahneye konan oyun, 11 yaşında iki çocuğun kavga etmesinin ardından aileleri arasında başlayan tartışmanın doğurduğu ilginç olayları konu alıyor. Tülin Özen, Tansu Biçer, Çetin Sarıkartal ve Roza Erdem’in rol aldığı “Vahşet Tanrısı”, yönetmen Saim Güveloğlu rejisi ve Zeynep Avcı çevirisi ile sahneliyor.



“Vahşet Tanrısı”’nda, on bir yaşındaki Ferdinand Reille, Bruno Houillié'nin suratına bir ile sopayla vurur. Ancak Bruno'nun annesi Veronique Houillié, ifadesini "Bu eylem sonucunda üst dudakta bir şişkinlik meydana geldi, iki dişi kırıldı, soldaki kesici dişin siniri hasar gördü" şeklinde verir. Houillié ve Reille çiftleri bu olayı tatlıya bağlamak için bir araya gelirler fakat oyun devam ettikçe aile bireyleri gittikçe çocuklaşmaya başlar ve oyun bir kaos içinde sonuçlanır.



“Vahşet Tanrısı”; 27 Kasım 2016, Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilir. Başlama saati 16:00 olan oyuna ait biletler; Biletix’ten ve Caddebostan Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilir.

