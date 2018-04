“Valslerin Kralı” İstanbul’a geliyor!

Dünyanın tüm müzik otoritelerince bu yüzyılın en önemli müzisyenlerinden biri kabul edilen André Rieu 2014 Dünya Tur’u kapsamında bir kez daha İstanbul’a geliyor

Klasik müziği olimpiyat stadlarına taşıyan André Rieu, geçen yılki konserini izleyen binlercen kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye karlar, rengarenk balonlar yağdıran André Rieu, konserinde Türkçe şarkılar çalarak da izleyicilere sürpriz yaptı.



‘İstanbul’a aşık olduk’

İstanbul’a bir kez daha gelmeyi dört gözle beklediklerini ifade eden André Rieu,“Türk seyircisi gerçekten harika. Onlar çok samimi, tutkulu ve coşkulu. İnsanlar konsere tüm kalbiyle geldi ve tüm sıcaklıkları bize geçti. Yüksek sesle şarkılara eşlik ettiler, çığlık attılar, coşkuyla alkışladılar. Biz hiç bu kadar yüksek sesle bize eşlik eden bir seyirci görmemiştik. Muhteşem bir konserdi ve biz çok eğlendik. Orkestradaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Hepimiz İstanbul’a ve orada yaşayan insanlara ilk görüşte aşık olduk. Bu güzel şehre en kısa sürede tekrar geleceğimize eminim” dedi.



“Valslerin Kralı” André Rieu, 2014 Dünya Tur’u kapsamında bu kez iki konser için İstanbul’a geliyor. MAP, Piu Music ve CEO Event işbirliğiyle Türkiye’ye gelecek olan André Rieu, 27 Kasım 2014’te Sinan Erdem spor Salonu’nda ve 29 Kasım2014’te Ülker Sports Arena’da iki özel konser ile sevenleriyle buluşacak. André Rieu’nun dünyanın en ünlü orkestralarından Johann Strauss Orkestrası’yla vereceği konserlerin biletleri Biletix’te...



Valslerin Kralı

André Rieu, 1980'lerin başında kurduğu Maastricht Salon Orkestrası ile adını duyurdu ve özellikle Strauss'un valslerine getirdiği yorumlarıyla "Waltz King" olarak adlandırılmaya başladı. Babasından aldığı keman eğitiminin ardından, Lüttich, Maastricht ve Brüksel konservatuvarlarında eğitimine devam eden Rieu, 10 yıl boyunca Limburg Senfonu Orkestrası'nın üyesi oldu. Franz Lehar'ın "Gold and Silver"ını icra eden bir salon grubuna katılması, Rieu'nun müzikal kariyerini bu yönde çizmesinde etkili oldu. 1978 yılında kendi salon orkestrası Maastricht Salon Orkestrası'nı kuran André Rieu, 1987 yılına kadar çalıştığı orkestrası ile önce De Capo ardından da Philips labellarından albümler yayımladı.



Listelerde 1 numara

Bugüne kadar dünya müzik listelerinde 30 kez liste birinciliği, 355 Platin Albüm Ödülü, 35 milyon DVD satışı, 2012 dünyanın en çok satan erkek sanatçısı, 2009-2011 Yılın Tur Sanatçısı Top 10 gibi başarıları elinde tutan André Rieu, yine Pollstar’da 2012 yılının en çok kazanan müzisyenler listesinde 12. sırada yer alıyor. The New York Times’da yayınlanan bir incelemede“Klasik Müziğin Madonna’sı” olarak söz edilen André Rieu’nun müziğinin tüm dünyayı kucaklayabilecek bir güce sahip olduğu belirtiliyor.