Ve gerçek Poirot ortaya çıktı!

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Agatha Christie’nin ünlü dedektifi Hercule Poirot’nun esin kaynağı yıllar sonra bulundu: Belçikalı jandarma Jacques Hornais

Polisiyenin kraliçesi Agatha Christie’nin kendisi kadar meşhur karakteri, Belçikalı dedektif Hercule Poirot’nun gerçek kimliği üzerindeki sis perdesi aralanıyor.



Araştırmacı Michael Clapp, Belçikalı jandarma Jacques Hornais’in, 33 roman, bir oyun ve 50 hikâyede yer alan Poirot karakteri olduğunu iddia etti. Clapp, iddialarına gerekçe olaraksa büyükannesi Alice Graham Clapp’in Torquay Müzesi’ndeki günlüklerini gösterdi. Söz konusu günlükleri inceleyen araştırmacı, Hornais ile Agatha Christie’nin birlikte vakit geçirdiğini, hatta yazarın Hornais’e İngiltere’nin Torquay kasabasındaki evinde piyano çaldığını bulguladığına dikkat çekti. Clapp ayrıca, 6 Ocak 1915 tarihli bir gazetede, Christie’nin Belçikalı misafirlerine piyano çalarken çekilmiş bir fotoğrafına rastladığını söyledi.



Michael Clapp’in büyükannesinin I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’ye yerleşmek isteyen yaklaşık 500 Belçikalıya yardım ettiği biliniyor. Hatta, Christie’nin göçmenlerin toplantısına gittiği de kayıtlarda görülebiliyor. 1914’te Belçika’dan ayrılıp İngiltere’ye taşınan Hornais, Poirot’la birçok yönden paralellik gösterse de hayatı hakkında yeterli bilgiye ulaşılamıyor. Clapp, “Onunla ilgili bildiklerimiz jandarma ve bir çocuk sahibi olduğu. Christie’nin onunla Belçikalıların etkinliğinde tanışmış olma olasılığı çok yüksek” diyor.