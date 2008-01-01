MFÖ, Feridun Düzağaç, Niyazi Koyuncu ve Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Ocak ayında Zorlu PSM’de olacak.

Vestel Gururla Yerli Konserleri serisi kapsamında 10 Ocak’ta sevilen aşk şarkılarının sahibi Feridun Düzağaç, 17 Ocak’ta ritmik seslerin peşinden müziği takip eden Niyazi Koyuncu, 24 Ocak’ta unutulmaz Anadolu türkülerinden oluşan repertuarlarıyla Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu ve 28 Ocak’ta sayısız hit parçaya imza atmış MFÖ PSM’de olacak.

Konser programı şöyle;

Feridun Düzağaç: 10 Ocak Salı / Drama Sahnesi

1990’lı yıllardan beri melankolik şarkı sözleriyle dikkatleri üzerine çeken, sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Feridun Düzağaç, 10 Ocak’ta Zorlu PSM ‘Vestel Gururla Yerli’ konserleri serisinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.





Niyazi Koyuncu: 17 Ocak Salı / Drama Sahnesi

Öğrencilik yıllarında Lazca’da karanlıktaki ışık anlamına gelen Seritana ile 2008’de müzik hayatına başlayan Niyazi Koyuncu, 17 Ocak’ta Zorlu PSM’de 4 yıl aradan sonra ikinci albümü Liva (Kar Suyu) albümünün güzel şarkılarını dinleyiciye ulaştıracak.





Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu: 24 Ocak Salı / Ana Tiyatro

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu eski Anadolu türkülerinden oluşan repertuvarları ile 24 Ocak’ta seyircisinin karşısına çıkacak. Müzikal uyumları ve birbirini tamamlayan sesleriyle yirmi yıla yakın bir süredir halk müziği tutkunlarının gönlünde taht kuran sanatçıların duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve ustalıklı türkü yorumları Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.





MFÖ: 28 Ocak Cumartesi / Ana Tiyatro

Zorlu PSM��de daha önce de sahne alan MFÖ, 28 Ocak gecesi yine özel bir konsere imza atacak. MFÖ’nün Ele Güne Karşı'dan Peki Peki Anladık'a, Sarı Laleler'den Mazeretim Var Asabiyim Ben'e, sayısız hit şarkıyla dolu 10 stüdyo albümünden şarkıların seslendirileceği, enerjik performans 28 Ocak gecesi gerçekleşecek.



