Barok döneminin dehası Antonio Vivaldi’nin eserlerine çağdaş bir yorum ve enerji getiren "Vivaldianno City of Mirrors’ 5 Kasım'da İstanbul'da!

İtalyan Barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi’nin eserlerini yeniden yorumlayan "Vivaldianno City of Mirrors" seyirciye eşsiz 3 boyutlu bir müzikal deneyimi sunuyor. Vivaldianno, özgün ve çağdaş yorumunun yanı sıra teknolojinin sahne ve ışıklar ile birleşmesiyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak. Vivaldi’nin klasikleşmiş eserlerini yeniden ele alan "Vivaldianno City of Mirrors", 5 Kasım Cumartesi günü Ülker Sports Arena'da müzikseverle buluşacak.

Prodüktörlüğünü ünlü Çek besteci, söz yazarı Michal Dvorak'ın yaptığı "Vivaldianno City of Mirrors"ın kemanda ünlü Çek virtüöz Jaroslav Sveceny yer alıyor. Usta isimlere muhteşem bir orkestra da eşlik ediyor.

500’den fazla konçerto besteleyen Vivaldi’nin eserlerinin çağdaş düzenlemelerle 3 boyutlu olarak sahnede devleştiği "Vivaldianno City of Mirrors" klasik müzikseverlerin yanı sıra her yaştan müzikseveri heyecanlandıracak.



