Vol:5 Tiyatro ekibi, 'Tehlikeli Saplantı' adlı psikolojik-gerilim ve 'Oyunbozan' adlı çocuk oyunu ile ekim ayında Karşı Sanat Merkezi ve Açık Stüdyo'da...
TEHLİKELİ SAPLANTI
"Bir zamanlar tanıdığım bir adam vardı. Otuz yaşındayken çok ciddi bir görme bozukluğu teşhis edildi. Kendisi farkında değildi. Görmek öylesine öznel bir şey ki, adam herkesin kendisi gibi gördüğünü sanıyordu. Evlilik de böyle olsa gerek."
Reji: Vol5
Oyuncular: Gizem Tataroğlu, Okan Koç, Ömer Polat
Işık & Müzik: Ömer Okatan
Organizasyon: Bülent Aydoslu & Boyoz Akademi
OYUNBOZAN
Arkadaşlığın, paylaşmanın ve birlikte mücadele etmenin kısa öyküsü olan Oyunbozan, Vol:5 Tiyatro'nun ilk çocuk oyunu. İskandinav yazar Kim Hummelstump tarafından yazılan yalnızlık ve arkadaşlık temalı oyun, ilk kez dilimize çevrilmiş ve ilk kez Vol:5 tiyatro tarafından sahnelenmektedir.
Oyunun konusu şöyle; Bir gün yoldan geçerken hiç tanımadığı bir çocukla karşılaşan Jumbo, onunla
arkadaş olmak ister. Tiny’nin aksi tavırları ve merakı onu yıldırmaz.
Jumbo, Tiny’ye gerçek arkadaşlığın paylaşmak olduğunu anlatır.. Tiny’nin
kocaman bir oyun alanı, Jumbo’nun ise sadece iyi huy yayıcısı vardır.
Yazar: Kim Hummelstump
Yönetmen: Ömer Polat
Oyuncular: Gizem Tataroğlu, Berna Özcan, Okan Koç
EKİM 2016 OYUN TAKVİMİ
07 Ekim Cuma, 20:30 TEHLİKELİ SAPLANTI - Karşı Sanat Merkezi
16 Ekim Pazar, 11:30 OYUNBOZAN (Çocuk Oyunu) - Açık Stüdyo
28 Ekim Cuma, 20:30 TEHLİKELİ SAPLANTI - Açık Stüdyo
MEKANLAR
Açık Stüdyo: Etiler Mahallesi 1265 Sokak No: 8/201, 35240 Konak, İzmir
Karşı Sanat Merkezi: Tiyatro Sokağı, No:38, Karşıyaka, İzmir
Oyun ve gösterim tarihleri hakkında detaylı bilgi için vol5tiyatro@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.