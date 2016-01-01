Vol:5 Tiyatro, ekim ayında 'Tehlikeli Saplantı' ve 'Oyunbozan' adlı 2 oyunla İzmirli tiyatro severlerle buluşuyor.

Vol:5 Tiyatro ekibi, 'Tehlikeli Saplantı' adlı psikolojik-gerilim ve 'Oyunbozan' adlı çocuk oyunu ile ekim ayında Karşı Sanat Merkezi ve Açık Stüdyo'da...

TEHLİKELİ SAPLANTI

"Bir zamanlar tanıdığım bir adam vardı. Otuz yaşındayken çok ciddi bir görme bozukluğu teşhis edildi. Kendisi farkında değildi. Görmek öylesine öznel bir şey ki, adam herkesin kendisi gibi gördüğünü sanıyordu. Evlilik de böyle olsa gerek."

Reji: Vol5

Oyuncular: Gizem Tataroğlu, Okan Koç, Ömer Polat

Işık & Müzik: Ömer Okatan

Organizasyon: Bülent Aydoslu & Boyoz Akademi





OYUNBOZAN

Arkadaşlığın, paylaşmanın ve birlikte mücadele etmenin kısa öyküsü olan Oyunbozan, Vol:5 Tiyatro'nun ilk çocuk oyunu. İskandinav yazar Kim Hummelstump tarafından yazılan yalnızlık ve arkadaşlık temalı oyun, ilk kez dilimize çevrilmiş ve ilk kez Vol:5 tiyatro tarafından sahnelenmektedir.





Oyunun konusu şöyle; Bir gün yoldan geçerken hiç tanımadığı bir çocukla karşılaşan Jumbo, onunla arkadaş olmak ister. Tiny’nin aksi tavırları ve merakı onu yıldırmaz. Jumbo, Tiny’ye gerçek arkadaşlığın paylaşmak olduğunu anlatır.. Tiny’nin kocaman bir oyun alanı, Jumbo’nun ise sadece iyi huy yayıcısı vardır.



Yazar: Kim Hummelstump

Yönetmen: Ömer Polat

Oyuncular: Gizem Tataroğlu, Berna Özcan, Okan Koç

EKİM 2016 OYUN TAKVİMİ

07 Ekim Cuma, 20:30 TEHLİKELİ SAPLANTI - Karşı Sanat Merkezi

16 Ekim Pazar, 11:30 OYUNBOZAN (Çocuk Oyunu) - Açık Stüdyo

28 Ekim Cuma, 20:30 TEHLİKELİ SAPLANTI - Açık Stüdyo

MEKANLAR

Açık Stüdyo: Etiler Mahallesi 1265 Sokak No: 8/201, 35240 Konak, İzmir

Karşı Sanat Merkezi: Tiyatro Sokağı, No:38, Karşıyaka, İzmir

Oyun ve gösterim tarihleri hakkında detaylı bilgi için vol5tiyatro@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.