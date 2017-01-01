Volkswagen Arena’nın Nisan takviminde Darüşşafaka Doğuş - Yeşilgiresun Belediyespor karşılaşması, Monster Energy Presents: Rock Off Yerli ile MFÖ & Şebnem Ferah konserleri ve Pink Martini performansı yer alıyor.

Volkswagen Arena, Monster Enery Presents: Rock Off Yerli ile 1 Nisan Cumartesi akşamı, Türk rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden Şebnem Ferah’ın ve efsanevi şarkılarıyla MFÖ’nün performanslarına ev sahipliği yapacak. Arena bu iki isimle birlikte, müzikseverlere, pop ve rock müziğin bir araya geldiği etkileyici bir konser tecrübesi sunacak.



Pink Martini yepyeni albümleri “Je Dis Oui”nin Avrupa turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 15 Nisan Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da olacak. Samurayların aşk şarkılarından 1930’ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar zengin repertuvarları ile Pink Martini, Storm Large’ın sıcak vokali ve sürprizleri ile unutulmayacak bir gece yaşatacak.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague’de mücadele eden Darüşşafaka Doğuş’un heyecanlı karşılaşmaları da Nisan ayında Volkswagen Arena’da devam ediyor. Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında 10 Nisan Pazartesi akşamı Yeşilgiresun Belediyespor’u ağırlayacak.

