”Watch Dogs” müzikleri albüm oluyor!

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Oyunseverlerin bir yılı aşkın süredir beklediği Watch Dogs‘un yayınlanmasına az bir zaman kala, oyunun müzikleriyle ilgili bir haber geldi

Yaptığı birçok film müziğiyle tanınan ve bu sene ilk Kevin Shields ve Jim James’in konuk olduğu ilk solo albümünü yayınlayacak olan Brian Reitzell imzalı Watch Dogs soundtrack albümü Invada Records etiketiyle yayınlanacak. Albümde yer alacak üç şarkı Soundcloud üzerinden paylaşıldı.



Brian Reitzell, şimdiye dek Lost In Translation, The Virgin Suicides gibi filmlerin yanı sıra Hannibal‘ın televizyon uyarlaması için yaptığı müziklerle de tanınıyor. Reitzell’in Smalltown Supersound etiketiyle çıkacak ilk solo albümü Auto Music, 17 Haziran’da raflarda olacak. Portishead ve Beak> üyesi Geoff Barrow’un plak şirketi olan Invada’dan yayınlanacak Watch Dogs soundtrack albümüyse temmuz sonlarında piyasada.