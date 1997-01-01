Wax Poetic, “On A Ride”la karşımızda!

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Wax Poetic albümünün lansman konseri 23 Nisan gecesi Babylon'da...

İlhan Ersahin'in çok ses getiren projesi Wax Poetic, yeni albümleri “On A Ride”la karşımızda... 1997 yılında İlhan Erşahin ve onun New York'taki kulübü Nublu'da birlikte çaldığı müzisyenlerden oluşan Wax Poetic'in lansman konseri 23 Nisan gecesi Babylon'da... 2000 yılında kendi adını taşıyan ilk albümlerini yayınlayan Wax Poetic, “Istanbul”, “Copenhagen”, “Brasil” ve “Nublu Sessions” albümleriyle tüm dünyada ilgiliyle karşılandı ve özellikle Erşahin'in İstanbul ile olan modern ilişkisini yansıtan İstanbul albümüyle büyük beğeni topladı. Norah Jones, Bebel Gilberto, Sabina Sciubba, Karina Zeviani gibi önemli sanatçılarla çalışan İlhan Erşahin ve Wax Poetic Ekibi acid-jazz, groove, trip-hop ve drum'n bass gibi modern ritimleri elektronik bir altyapıda bir araya getiriyor. Son olarak vokallere büyüleyici sesiyle Sissy Clemens'ı alan Wax Poetic aşina olduğumuz Nublu tarzını bu sefer klasik Americana ruhuyla beraber sunuyor. Konseri izlemek istiyorsanız, 23 Nisan gecesini ajandanıza not etmeyi unutmayın.