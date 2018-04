We Are Rock'n Roll

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Avril Lavigne’in 5. stüdyo albümünden yepyeni bir single “We Are Rock N Roll” yayınlandı!

Besteci ve müzisyen dünyaca ünlü Kanadalı yıldız Avril Lavigne 5. stüdyo albümünü "Here's To Never Growing Up" şarkısının klibi ile duyurmuştu. Şimdi sanatçı yeni single'ı "We Are Rock'n Roll" ile sevenlerinin karşısında. Dinleyin!