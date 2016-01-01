Whitefest 2016'da kimler var?

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Whitefest, bu sene de birbirinden renkli etkinliklerle karların içinde içinizi ısıtacak...

Whitefest 2016’da, gün boyu eğlence hız kesmiyor. Festivalde gün içinde karın tadını doyasıya çıkaran gençler, akşamüzeri “After Ski Party” ile eğlencenin zirvesine çıkıyor. Organizasyona katılan tüm müzik severler her gün bir ismin sahne alacağı gece etkinlikleriyle ünlü sanatçılarla buluşuyor. Serdar Ortaç, Hande Yener, Bengü, Murat Dalkılıç, Hakan Altun, Berkay, Serkan Kaya, Simge Sağın, Erdem Kınay, Merve Özbey, Suat Ateşdağlı, David Şaboy, Cihat Uğurel, Emrah Göktaş, Percussion TAI ve MC Ali Tınaz’ın performanslarını sergileyeceği etkinlik, 17 – 21 Ocak, 24 – 28 Ocak ve 07 – 11 Şubat tarihleri arasında olmak üzere 3 farklı dönemde gerçeklecek.