Winter'e veda

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Blues müziğinin efsanelerinden Johnny Winter, dün Zürih'te bulunduğu otelde 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Winter'in menajeri Carla Parisi, eşinin, ailesinin ve grup arkadaşlarının dünyanın en iyi gitarcılarından biri olarak görülen ünlü sanatçının kaybından dolayı derin üzüntü içinde olduklarını belirtti.



ABD 'nin Teksas eyaletinde 1944'te doğan ve çocukluk kahramanı Muddy Water ile yaptığı kayıtlar ve canlı performanslarıyla 1960'ların sonunda ünlenerek blues müziğinin efsanevi isimlerinden biri olmayı başaran Winter, ilerleyen yaşına rağmen bu sene çıktığı büyük bir turne çerçevesinde Avrupa 'daydı.