Fotoğraf: Levent Kulu
Yazın keyfi açık hava konserleriyle taçlanıyor. İstanbul’un kültür-sanat ve eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen World Akustik konserleri, 13 Haziran’da gerçekleşen Tuna Kiremitçi konseri ile başladı. Türkiye’nin en sevilen rock müzik gruplarından Mor ve Ötesi ve pop müziğe özgün bir soluk getiren Can Bonomo’yu da misafir edecek World Akustik sahnesi, ülkemiz bağımsız müzik sahnesinin öne çıkan isim ve gruplarını da izleyicilerle buluşturacak.
Yapı Kredi World sponsorluğunda her Perşembe düzenlenecek World Akustik konserleri 19 Eylül’e kadar sürecek toplam 14 etkinlikten oluşacak. Konserler ücretsiz olarak Yapı Kredi bomontiada avluda izlenebilecek. Siz de bu keyfi yaşamak için bu etkinlikleri radarınıza alın.
‘World Akustik’ ile şehirde güzel müzik dinlemek isteyenlere bir fırsat sunan Yapı Kredi, kredi kartı sahibi müşterilerine de Yapı Kredi bomontiada’daki prestijli yeme-içme mekanlarında özel indirimler sunacak.
Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi sahne performansıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
‘World Akustik’ Konser Programı
Siz de yazı renklendiren bu keyifli konserleri ajandanıza ekleyebilirsiniz...
04.07.2019 Can Bonomo
11.07.2019 Evrencan Gündüz
18.07.2019 Can Ozan
25.07.2019 Cihan Mürtezaoğlu
01.08.2019 Mor ve Ötesi
08.08.2019 In Hoodies
22.08.2019 Barlas Tan Özemek
29.08.2019 Sena Şener
05.09.2019 Özgün Semerci
12.09.2019 Birkan Nasuhoğlu
19.09.2019 Zeynep Bastık