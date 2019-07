İstanbul’un Kültür-Sanat ve Eğlence hayatına yepyeni bir soluk getiren Yapı Kredi Bomontiada’da, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen ve yazı daha da ısıtacak ‘World Akustik Konserleri’ 13 Haziran’da başladı.

Fotoğraf: Levent Kulu



Yazın keyfi açık hava konserleriyle taçlanıyor. İstanbul’un kültür-sanat ve eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen World Akustik konserleri, 13 Haziran’da gerçekleşen Tuna Kiremitçi konseri ile başladı. Türkiye’nin en sevilen rock müzik gruplarından Mor ve Ötesi ve pop müziğe özgün bir soluk getiren Can Bonomo’yu da misafir edecek World Akustik sahnesi, ülkemiz bağımsız müzik sahnesinin öne çıkan isim ve gruplarını da izleyicilerle buluşturacak.







Yapı Kredi World sponsorluğunda her Perşembe düzenlenecek World Akustik konserleri 19 Eylül’e kadar sürecek toplam 14 etkinlikten oluşacak. Konserler ücretsiz olarak Yapı Kredi bomontiada avluda izlenebilecek. Siz de bu keyfi yaşamak için bu etkinlikleri radarınıza alın.







‘World Akustik’ ile şehirde güzel müzik dinlemek isteyenlere bir fırsat sunan Yapı Kredi, kredi kartı sahibi müşterilerine de Yapı Kredi bomontiada’daki prestijli yeme-içme mekanlarında özel indirimler sunacak.





Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi sahne performansıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.



‘World Akustik’ Konser Programı

Siz de yazı renklendiren bu keyifli konserleri ajandanıza ekleyebilirsiniz...

04.07.2019 Can Bonomo

11.07.2019 Evrencan Gündüz

18.07.2019 Can Ozan

25.07.2019 Cihan Mürtezaoğlu

01.08.2019 Mor ve Ötesi

08.08.2019 In Hoodies

22.08.2019 Barlas Tan Özemek

29.08.2019 Sena Şener

05.09.2019 Özgün Semerci

12.09.2019 Birkan Nasuhoğlu

19.09.2019 Zeynep Bastık