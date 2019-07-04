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World Akustik Konserleri

World Akustik Konserleri

İstanbul’un Kültür-Sanat ve Eğlence hayatına yepyeni bir soluk getiren Yapı Kredi Bomontiada’da, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen ve yazı daha da ısıtacak ‘World Akustik Konserleri’ 13 Haziran’da başladı.

Fotoğraf: Levent Kulu

Yazın keyfi açık hava konserleriyle taçlanıyor. İstanbul’un kültür-sanat ve eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen World Akustik konserleri, 13 Haziran’da gerçekleşen Tuna Kiremitçi konseri ile başladı. Türkiye’nin en sevilen rock müzik gruplarından Mor ve Ötesi ve pop müziğe özgün bir soluk getiren Can Bonomo’yu da misafir edecek World Akustik sahnesi, ülkemiz bağımsız müzik sahnesinin öne çıkan isim ve gruplarını da izleyicilerle buluşturacak.



Yapı Kredi World sponsorluğunda her Perşembe düzenlenecek World Akustik konserleri 19 Eylül’e kadar sürecek toplam 14 etkinlikten oluşacak. Konserler ücretsiz olarak Yapı Kredi bomontiada avluda izlenebilecek.  Siz de bu keyfi yaşamak için bu etkinlikleri radarınıza alın.



‘World Akustik’ ile şehirde güzel müzik dinlemek isteyenlere bir fırsat sunan Yapı Kredi, kredi kartı sahibi müşterilerine de Yapı Kredi bomontiada’daki prestijli yeme-içme mekanlarında özel indirimler sunacak.


Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi sahne performansıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

‘World Akustik’ Konser Programı
Siz de yazı renklendiren bu keyifli konserleri ajandanıza ekleyebilirsiniz...
04.07.2019   Can Bonomo
11.07.2019   Evrencan Gündüz
18.07.2019   Can Ozan
25.07.2019   Cihan Mürtezaoğlu
01.08.2019   Mor ve Ötesi
08.08.2019   In Hoodies
22.08.2019   Barlas Tan Özemek
29.08.2019   Sena Şener
05.09.2019   Özgün Semerci
12.09.2019   Birkan Nasuhoğlu
19.09.2019   Zeynep Bastık

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