Yalvaç Ural, on iki yıllık bir çalışmanın ardından hazırladığı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Sümer Hayvan Masalları / Yabanöküzü Boynuzlu Tilki” kitabında insanlık tarihinin ilk yazılı hayvan masallarını bir araya getiriyor.

“Kendini Akıllı Sanan Tilki”, “Mızmız Sırtlan”, “Aslan ve Sivri Zeka Keçi”, “Yoksul Eşek”, “Kapı Soytarısı Maymun Bey”, “Yuvasız Yabanöküzü” ve diğerleri... Binlerce yıl önce Kenger yazmanlar tarafından derlenen ve çivi yazısıyla kil tabletlere yazılan bu masallar, insanlık tarihinin ilk yazılı hayvan masalları, Sümer sözlü anlatım döneminin ilk edebi ürünleri... Çocuk yazınımızın usta kalemi Yalvaç Ural’ın, on iki yıllık bir çalışmanın ardından “Sümer Hayvan Masalları / Yabanöküzü Boynuzlu Tilki” başlığı altında topladığı kırk altı Sümer masalı ise dünyada bugüne dek fabl olarak yazılmış ilk ve tek kapsamlı örnek. Tarihçi ve Sümerologların araştırmalarından yola çıkarak; kaba kurgular, atasözleri, deyimler ve kırık tabletlerin eksik çevirilerini yazar gözüyle tamamlayan Ural, La Fontaine’in Ezop yazımı gibi Sümer masallarını dünya ve Türk çocuk edebiyatına birer özgün fabl olarak kazandırdı. Erdoğan Oğultekin de dönemi yansıtan çizgileri ile bu kitabı günümüze taşıdı.

