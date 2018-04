Yani albüm kasımda

One Direction'ın yeni albümü 9 Eylül'den itibaren ön sipariş edilebilecek.

İngiliz pop grubu One Direction, hayranlarının merakla beklediği 3. stüdyo albümlerinin adını açıkladı: “Midnight Memories” ismiyle yayınlanacak olan yeni One Direction albümü 25 Kasım 2013’te yayınlanacak ve grubun rekor kıran “Best Song Ever” adlı yeni single’ı da bu albümde yer alacak. Grubun hayranları albümü 9 Eylül Pazartesi itibariyle ön-sipariş edebilecekler. “Midnight Memories” albümünün yayınlanmasından sonra 2014 senesi için dünya çapında turneye çıkacak olan One Direction, iki gece de Londra’daki ünlü Wembley Stadyumu’nda sahne alacak.